Euznour Design’ın kurucusu Öznur Güner Özkaya, çeyiz sandıklarındaki dantel ve el emeği ürünleri sürdürülebilir moda ile yeniden tasarlıyor. “Eski Neslin El Emeğinden Yeni Neslin Eğitimine” projesiyle, bu ürünlerin satış geliri dezavantajlı gençlerin eğitimine destek oluyor. Özkaya, “İçinde duygu olan işleri seviyorum. Her parça bir hikâyeyi modernize ediyor” diyor.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Euznour Design, anneanne ve babaannelerden kalan dantelleri giyilebilir ürünlere dönüştürüyor.

Satış gelirleri, dezavantajlı gençlerin eğitimine katkı sağlıyor.

Euznour Design'ın kurucusu Öznur Güner Özkaya, “Sandık lekeli parçaları aslını bozmadan modernize etmek zor ama kalıcı. Bu yaşanmışlıkları yeni nesle aktarıyoruz” dedi.

Projenin sürdürülebilir modayı toplumsal faydayla birleştirildiğine dikkati çeken Özkaya, “Zoru seviyoruz, çünkü en güzel olan kalıcıdır” diyerek, her ürünün bir öğrencinin eğitimine destek olduğunu vurguladı.