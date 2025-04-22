Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kutlama programları düzenleyeceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - 23 Nisan Çarşamba günü saat 13.00-18.00 saatleri arasında afet bölgelerinde gerçekleştirilecek şenliklerde Sıfır Atık'la ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlenecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan Şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Etkinlikler, Adıyaman’ın Eğriçay Parkı’nda, Hatay/İskenderun Millet Parkı'nda, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak'ta ve Malatya İnönü Caddesi’nde gerçekleştirileceği duyuruldu.