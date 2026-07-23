Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın beşinci faiz kararını açıkladı. PPK,, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Kurul, enflasyon görünümüne karşı ihtiyatlı duruşun sürdürüleceğini açıkladı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.

Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde korundu.

Açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında sınırlı gerilediği, temmuz ayında ise geçici bir yükseliş görülebileceğine ilişkin öncü veriler bulunduğu belirtildi. İç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine dikkat çekilen açıklamada, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları, maliyetler, ekonomik faaliyet ve beklentiler üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği ifade edildi.

Kurul, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılabileceğini vurguladı.