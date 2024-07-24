Keşanlı eski CHP’li Keşan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Serdar Bakır’ın oğlu Barış ile eşi Merve’nin çocukları Serdar’ın sünnet düğüne misafir olarak gelen Cengiz Kurtoğlu Keşanlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Barış Bakır, düğünden bir süre önce Kurtoğlu’nun Silivri’deki evine giderek kendisini oğlunun sünnet düğününe davet etti ve Kurtoğlu da düğüne katılacağını belirtti.

Ağadayı Park Açık Hava Düğün Salonu’nda yapılan düğüne gelen Cengiz Kurtoğlu ile görüşen İGFA Edirne Temsilcimiz Erdoğan Demir, kendisine Keşan’a hoş geldiniz dedi.

Kurtoğlu da, Medya Keşan aracılığı ile tüm Keşanlılara selam ve saygılarını ilettiğini belirtti.

Kurtoğlu daha sonra sahneye gelerek, Bakır ailesi ile bir süre oynayarak eğlendi.

Kurtoğlu, kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşların da isteğini kırmadan hepsinle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir süre dinlenen Kurtoğlu, daha sonra tekrar sahneye gelerek şarkılarını söyledi ve misafirlerin büyük alkışını da topladı.

Düğüne katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve eşi Şengül Özcan’da Serdar Bakır ile Cengiz Kurtoğlu’nun söylediği şarkıları birlikte izledi.

Kurtoğlu, gecenin sonunda bu düğün vesilesi ile Keşan’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirtti.