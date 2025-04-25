Kocaeli'de Çayıorva Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Basketbol Ligi’ni altıncı tamamlayarak süper lig için play-off mücadelesi verecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcularının antrenmanını ziyaret ederek, zorlu Çağdaş Bodrumspor mücadelesi öncesinde başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den Çayırova’nın dev adamlarına, play-off öncesi moral ziyareti yapıldı.

Bu yıl mücadele ettikleri Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nu altıncı tamamlayarak, süper lig için play-off’ta ter dökecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın sporcu ve teknik heyetiyle bir araya gleen Başkan Çiftçi, başarılar dileklerini iletti. Basketbolculara zorlu Çağdaş Bodrumspor maçı öncesinde kolaylıklar dileyen Başkan Çiftçi, “Uzun ve gerçekten zorlu bir sezonun ardından ligi altıncı tamamladık ve play-off’a kaldık. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Bu Çayırova’mız için de büyük bir başarı, hepimiz sizlerle gurur duyuyoruz. Fırsat buldukça ben de maçlarınızı izlemeye geldim, tribünlerden sizlere destek olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı performansınızı daha da güçlü bir şekilde, devam ettireceğinize inanıyorum. Çayırova’mız için güzel başarılar elde edeceğinize inanıyoruz. Allah yardımcınız olsun.” dedi.

“KALBİMİZ SİZİNLE”

Antrenman sonrasında Çayırova Belediyesi basketbolcularıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çiftçi, “Süper Lig yolculuğunda kalbimiz ve desteğimiz sizinle” dedi. Çayırova Belediyesi, süper lig mücadelesi kapsamında, play-off ilk turu birinci karşılaşmasında 27 Nisan Pazar günü saat 19.30’da Çağdaş Bodrumspor’un konuğu olacak. Zorlu müsabaka TBF’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.