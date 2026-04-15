Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkan Göktürk Bilgi Evi 4. Sınıf öğrencileriyle Trafik Eğitim Parkı'nda bir araya geldi. Trafik bilinci aşılanan çocuklarla buluşan Başkan Çiftçi, 'çocuklarımızın trafik bilincini erken yaşlarda kazanması ve kuralları doğru şekilde öğrenmesi için teorik ve pratik eğitimler veriyoruz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - 'Eğitim Önceliğimiz, Çocuklarımız Geleceğimiz' anlayışıyla çalışmalarına devam eden ve bu doğrultuda belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı miniklerle hemen her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Çiftçi, son olarak Akse Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkı'na giderek, burada trafik kuralları konusunda bilinçlenen öğrencilerle buluştu. Çayırova Belediyesi Türkan Göktürk Bilgi Evi 4. Sınıf öğrencilerinin aldığı trafik eğitimini ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilk olarak öğrencilerle teorik eğitimi dinledi.

Teorik eğitimin ardından ise minik Çayırovalılarla park alanına geçen Başkan Çiftçi, eğitim araçlarıyla birlikte parkuru turladı. Başkan Çiftçi, çocuklarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı da çekilirken, konu hakkında şunları dile getirdi; 'Trafik Eğitim Parkımızda, çocuklarımızın trafik bilincini erken yaşlarda kazanması ve kuralları doğru şekilde öğrenmesi için teorik ve pratik eğitimler veriyoruz.'