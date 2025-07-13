Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı dev spor yatırımlarından olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda imalatlar tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Çayırova’nın mimarı olan ve ilçeye spor alanında sınıf atlatan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Atatürk Mahallesi’nde yapımına hızla devam edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesindeki çalışmaları yerinde gözlemledi. 5 dönüm arazi üzerine inşa edilen ve tamamlandığında aynı anda 10, toplamda 11 farklı branştan sporcunun antrenman yapmasına olanak sağlayacak ve Çayırova’nın spor altyapısına büyük katkılar sunacak dev projede imalatlar son sürat devam ediyor. En kısa sürede tamamlanarak, Çayırova halkının kullanımına sunulacak dev spor tesisindeki çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Çiftçi, yetkililerden de bilgi aldı. Duvar sıva, mekanik elektrik havalandırma ve desent imalatları ile zemin katta şap çalışmalarının sürdüğü projede, havalandırma ve klima imalatlarında da büyük yol kat edildi.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN BASKETBOL SAHASI

Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak ve tamamlanmasının ardından 11 branştan sporcunun, spor ve antrenman yapmasına olanak sunacak proje, nice milli sporcunun Çayırova’dan yetişmesine de olanak sunacak. Birçok spor salonu imkanıyla sadece gençlere değil tüm Çayırovalılara hizmet edecek Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, 7’den 70’e tüm Çayırovalıların faydalanabileceği bir şekilde tasarlandı. Ayrıca Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA), standartlarına uygun bir şekilde uluslararası spor müsabakası yapılmasına olanak sağlayacak şekilde hazırlanan basketbol sahası da Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın yeni yuvası olacak.

“GÜÇLÜ BİR İMZA ATIYORUZ”

Buradaki çalışmaları gözlemleyen Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları aktardı; “Geleceğin yıldız sporcuları ve şampiyonlarının yetişeceği kapalı spor salonu ve sporcu fabrikamızda sona doğru yaklaşıyoruz. Her tuğlasında emek, her adımında hayal olan bu yatırımla Çayırova’mızın spor vizyonuna güçlü bir imza atıyoruz.”