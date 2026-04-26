Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın şampiyonluk coşkusu tüm şehri sardı. Düzenlenen şehir turu ve akabindeki kutlama törenlerinde şampiyon takım, şampiyon taraftarıyla birlikte kupayı kaldırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, kupasına kavuştuktan sonra, şampiyonluk coşkusunu tüm taraftarlarıyla birlikte yaşadı. Kurulduğu 5 yıldan bu yana 5 kupa kazanarak, oynadığı tüm liglerdeki kupaları kazanan ve Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kupasını teslim aldıktan sonra, ilk olarak şehir turuna çıktı.

İlçe sakinlerini ve taraftarlarını selamlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı teknik heyeti ve sporcuları, daha sonrasında belediye üst otoparkında oluşturulan tören alanına geldi. Tören alanında ilk olarak Çayırova Belediyesi basketbol takımının, amatör ligden süper lige uzanan 5 yıllık serüvenini içeren belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Belgesel gösteriminin ardından kürsüye çıkan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise şunları dile getirdi; 'Çok mutluyuz, rabbime şükürler olsun. 2019 yılında göreve geldiğimizde, belediye olarak sadece mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesini hedeflemedik. Sporda, eğitimde, kültür-sanatta, vatandaşımızın talep ettiği her alanda Çayırova Belediyesi olarak ekibimizle birlikte, halkımızın yanında olmak için canla başla gayret ettik.

2019 yılında yeni spor branşları açarak 7'den 70'e her vatandaşımızın spor yapmasına vesile olduk. 2021 yılında sadece gençlerimiz, çocuklarımız spor yapsın diye takımımızı oluşturduk ve 5 sene içerisinde mücadele ettiğimiz tüm liglerde şampiyon olarak, Çayırova'mızı süper lige taşıdık. Bu başarı Türkiye Basketbol tarihinde bir ilk. Çayırova olarak birçok ilkleri gerçekleştirdiğimiz gibi, bu alanda da bir ilki gerçekleştirdik ve Çayırova'mızı bütün Türkiye'ye duyurduk. Hamdolsun bundan sonra da bununla yetinmeyeceğiz. Bu işi bilime ve ilime inanarak yapıyoruz.

YENİ SPOR SALONU VE SPOR LİSESİ

Çayırova'mızın yeni kapalı spor salonumuzun inşaatını tamamladık ve bölgemizin en büyük en donanımlı spor salonunu önümüzdeki aylarda hizmete alacağız. Bununla da yetinmiyoruz, Çayırova'mızda Avrupa'da dahi bulunmayan bir spor lisesi inşaatı yapıyoruz. Türkiye'mizin 81 vilayetinden sınavlara girerek gereken başarıyı gösteren tüm gençlerimizin eğitim görebileceği spor lisesi inşa ediyoruz. Biz sizleri çok seviyoruz, Çayırova'mızı çok seviyoruz. Biz Çayırova'mızın her şeyin en güzeline layık olduğunu bilerek ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Ben basketbol takımımıza çok teşekkür ediyorum. Teknik heyetinden oyuncularına varana kadar canla başla mücadele ettiler. Kurulduğu ilk günden bu yana takımda emeği bulunan herkese çok teşekkür ederim. Şampiyonluk kupamızı kaldırmamıza vesile olan oyuncularımıza, teknik heyetine ve Ender hocama çok teşekkür ediyorum.' Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından oyuncular tek tek anons edilerek sahneye çıktı ve son olarak hep birlikte kupayı kaldırdılar. Protokol üyeleriyle birlikte çektirilen hatıra fotoğrafının ardından, şampiyonluk kutlama törenleri sona erdi.