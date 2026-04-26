Bursa'da Osmangazi ile Mudanya belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen 13'üncü Klasik Otomobil Turu, 'Fetihten Egemenliğe' temasıyla Bursa sokaklarında nostalji rüzgarı estirdi. Geniş bir katılımın olduğu etkinlikten elde edilecek gelir, lösemi tedavisi gören çocuklara bağışlanacak.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin ve Mudanya Belediyesi'nin katkılarıyla, Osmangazi Rotary Kulübü tarafından Bursa Klasik Otomobilciler Derneği (BURKOD) iş birliğiyle düzenlenen Klasik Otomobil Turu, bu yıl 13'üncü kez otomobil meraklılarıyla buluştu. Nostaljiyi günümüze taşıyan bu özel etkinlik, Bursa sokaklarına renk kattı.

1950'li yıllardan günümüze uzanan geniş bir yelpazede sergilenen klasik otomobiller, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in işaretiyle, Osmangazi Meydanı'ndan start alarak; Fomara, Altıparmak, Çekirge ve Acemler güzergahını takip etti ve Mudanya yolu üzerinden Trilye'ye ulaştı.

Etkinliğin ikinci etabında ise araçlar Mudanya üzerinden yeniden Bursa'ya dönerek Osmangazi Kent Meydanı'nda turu tamamladı.

Rota boyunca Bursa'nın tarihi ve simgesel noktalarından geçen klasik otomobiller, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Vatandaşlar, etkinlik boyunca klasik araçlarla hatıra fotoğrafları çektirirken, araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Birbiri ardına sıralanan klasik otomobillerin oluşturduğu konvoy, Bursa'da adeta görsel bir şölen sundu.

Sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleşen turdan elde edilecek gelir ise, lösemi tedavisi gören çocuklara bağışlanacağını belirten Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Tamer Esigül, 13 yıldır gelenekselleşen turun LÖDER yararına yapıldığını anımsatarak, 'Bu sene fetih ve egemenlik olmak üzere turumuzu iki etap olarak yaptık. Araçların hepsi çok güzel, çocukluğumuzun efsane araçları' dedi.

'1950 MODELDEN 80'Lİ MODELLERE KADAR ARAÇ VAR'

Bursa Klasik Otomobilciler Derneği (BURKOD) Başkanı Zafer Ahmetoğlu ise, klasik otomobilin bir tutku olduğunu belirterek 1950 modelden 80'li modellere kadar tura katılan 50 civarında araç olduğunu belirterek, belediyelerin desteklerine teşekkür etti. Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür İde Acarbabacan da, 'Osmangazi Belediyesi'ne, Osmangazi Rotary Kulübü'ne, Mudanya Belediyesi'ne, tüm paydaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için fark oluşturduklarını biliyoruz, bizi desteklemelerinden ötürü de çok mutluyuz.' diye konuştu.

Klasik otomobillerin bulunduğu konvoy, Osmangazi Meydanı'na dönüşlerinde alkışlarla karşılanırken, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, katılımcılara hediye takdiminde bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Bursa LÖDER'den çocuklar da, yaptıkları el emeği ürünleri katılımcılara hediye etti.