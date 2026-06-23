İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, anne ve çocuk merkezlerinden hizmet alan ebeveynlere yönelik 'Ekran Bağımlılığı: Sessiz Tehlike' semineri düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçedeki anne ve çocuk merkezlerinden hizmet alan ebeveynlere yönelik 'Ekran Bağımlılığı: Sessiz Tehlike' semineri düzenlendi.

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri ve ekran kullanımının yol açabileceği risklerin değerlendirildiği programa, Dr. Psikolog, Yazar ve Akademisyen Semih Tezelli konuşmacı olarak katıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde gerçekleşen seminerde ekran bağımlılığının belirtileri, nedenleri ve çözüm önerileri ele alınırken; uzun süreli ekran kullanımının çocukların dikkat süreleri, sosyal ilişkileri ve gelişim süreçleri hakkında da bilgi verildi.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte dikkatli ve sağlıklı teknoloji kullanım alışkanlıkları geliştirmesinin önemine dikkat çekilen seminerde Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan ise, 'Maalesef günümüzde hem çocuklar hem de yetişkinler olarak hepimizin ekran bağımlılığı var. Yetişkinler olarak kendimizi bir şekilde kontrol edebiliyoruz; ancak çocuklar söz konusu olduğunda en önemli rol model bizleriz. Bu nedenle burada asıl sorumluluk bize düşüyor. Çocuklardan önce aslında kendi ekran kullanımımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu seminerden sonra bu konuda daha bilinçli adımlar atacağımızı düşünüyorum' ifadelerini kullandı.