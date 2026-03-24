Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Türkiye Open Taekwondo Turnuvası, 24-31 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Uluslararası düzeyde büyük önem taşıyan organizasyonda Kyorugi branşında; Yıldızlar (26-27 Mart), Gençler (28-29 Mart) ve Büyükler (30-31 Mart) kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Turnuvaya katılacak olan sporcuları Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara yolcu ederek velilere ve sporculara başarılar diledi.

Turnuvaya Artvin'den yedi sporcu ile katılım sağlanacak. Kafilede; Efe Bayraktutan ve Yunus Emre Demirhan +65 kg kategorisinde, Süleyman Kadir Mutlu ve Vatan Keskin 41 kg kategorisinde mücadele edecek.

Ayrıca Baran Özdemir 45 kg, İmge Ebrar Gültekin 41 kg ve Zeynep Torun ise 59 kg kategorisinde tatamiye çıkacak.

Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yoğunlaşacak katılım kapsamında, sporcuların uluslararası müsabaka tecrübesi kazanması ve gelecekteki organizasyonlara daha donanımlı hazırlanması hedefleniyor.

Yetkililer, turnuvanın sporcular açısından önemli bir gelişim fırsatı sunduğunu belirterek, asıl hedeflerinin sporcuları özgüveni yüksek, uluslararası arenada başarıya odaklı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, organizasyonda madalya kazanarak kürsünün en üst basamağında ilimizi ve ülkemizi temsil etmek de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Artvin ilini temsilen kafilede teknik ekip olarak ise kafile başkanı Hayati Güneri ile antrenör, 5. kademe teknik direktör Reşat Altun görev alıyor. Teknik ekip, yalnızca bu turnuvaya değil, Türk sporunun sürekliliğine dair anlamlı bir başarı hikâyesine de işaret ediyor. Artvin'in ilk milli sporcusu olan Reşat Altun'un yetişmesinde büyük emeği bulunan Hayati Güneri, bugün aynı sporcusuyla birlikte yeni sporcular yetiştirmek için sahada yer alıyor.

Öte yandan, her iki isim de antrenörlük kariyerinin en üst seviyesi olarak kabul edilen 5. kademe teknik direktörlük unvanını alarak bu alandaki en üst basamağı birlikte tamamladı. Hocadan sporcusuna, sporcudan yeniden eğiticiye uzanan bu yolculukta, şimdi ise yeni sporcular ve geleceğin antrenörlerini yetiştirmek için omuz omuza mücadele veriyorlar.

Geçmişten günümüze aktarılan bu bayrak yarışı, sporun sadece başarı değil aynı zamanda bir kültür ve miras olduğunu da gözler önüne seriyor. Reşat Altun'un yetiştireceği sporcuların da ilerleyen yıllarda bu bayrağı devralarak Türk sporuna katkı sağlaması bekleniyor.