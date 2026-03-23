Ağrı U18 Ligi'nde 10 haftalık maratonun ardından şampiyonluk ipini Patnos Spor göğüsledi. Sezon boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çeken Patnos temsilcisi, hem puan farkı hem de gol istatistikleriyle ligi domine etti.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı U18 Ligi temsilcilerinden Patnos Spor, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 27 puanla zirvede yer aldı. Rakip filelere 47 gol gönderen ekip, sadece 7 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı olan Patnos Spor, +40 averajla açık ara fark oluşturdu.

Şampiyon ekibin en farklı galibiyetleri, 3. haftada Doğubayazıt Gençlerbirliği Spor karşısında alınan 8-0'lık sonuç ile 8. haftada yine aynı rakibe karşı elde edilen 8-0'lık galibiyetler oldu. Bu sonuçlar, Patnos Spor'un en çok gol attığı takımın Doğubayazıt Gençlerbirliği Spor olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan Patnos Spor'un en az gol yediği ve savunmada en rahat oynadığı karşılaşmalar arasında Ağrı Spor Kulübü ile oynanan maçlar öne çıktı. Şampiyon ekip, bu rakibine karşı oynadığı iki maçta da gol yemeden 4-0 ve 3-0'lık net galibiyetler aldı. Sezonun en dikkat çeken ve ilginç karşılaşmalarından biri ise 4. haftada oynanan Doğubayazıt Futbol Spor Kulübü ile Tutak Gençlerbirliği Spor arasındaki mücadele oldu. Doğubayazıt temsilcisi, güçlü rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı.

Ligin bitimi ile oluşan puan cetveline göre ikinci sırada 21 puanla Tutak Gençlerbirliği Spor yer alırken, üçüncü sırada 14 puanla Ağrı Spor Kulübü bulundu. Doğubayazıt Gençlerbirliği Spor 11 puanla dördüncü, Patnos İdmanyurdu Spor 8 puanla beşinci sırada yer aldı. Doğubayazıt Futbol Spor Kulübü ise 5 puanla sezonu son sırada tamamladı.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celal Bulut, şampiyon Patnos Spor için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer vererek, 'Patnos Spor'un U18 Ligi'nde göstermiş olduğu üstün performans bizleri gururlandırmıştır. Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek olan kulübümüzün başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen başkanını, yönetimini, teknik heyetini ve futbolcu kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum.' dedi.

Başkan Bulut ayrıca ligde mücadele eden diğer takımlara da teşekkür ederek, 'Sezon boyunca centilmence mücadele eden tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sahada gösterdiği mücadele, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymuştur' ifadelerini kullandı.