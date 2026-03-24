Keşanlı atlet Ahmet Zeki Özkan, uluslararası arenada düzenlenen prestijli Viaegnatia Run 2026 koşusundan büyük bir başarıyla döndü. Özkan, hem kendi yaş kategorisinde zirveye yerleşti hem de genel klasmanda üst sıralarda yer alarak Keşan'ın gururu oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı atlet Ahmet Zeki Özkan, Viaegnatia Run 2026 koşusunda 40 Yaş kategorisinde birinci, genel klasmanda ise dördüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Tarihi Roma yolu Via Egnatia güzergahında düzenlenen ve uluslararası katılımcıların yer aldığı Viaegnatia Run 2026 koşusunda Keşan'ı temsilen katılan Ahmet Zeki Özkan, adını zirveye yazdırdı. Zorlu parkurda üstün bir performans sergileyen Özkan, hem teknik hem de dayanıklılık gerektiren yarışta rakiplerini geride bıraktı.

Özkan, yarışmada 40 Yaş kategorisinde sergilediği performansla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Keşanlı atlet, bununla da yetinmeyerek farklı yaş gruplarından yüzlerce koşucunun yer aldığı genel kategoride de dördüncü olarak uluslararası düzeydeki gücünü kanıtladı.

KOŞAN KEŞAN EKİBİNDE SEVİNÇ

Ahmet Zeki Özkan'ın bu tarihi başarısı, Keşan'daki spor camiası ve antrenmanlarını birlikte sürdürdüğü 'Koşan Keşan' ekibi tarafından büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Takım arkadaşları, Özkan'ın disiplinli çalışmasının ve azminin bu sonucu getirdiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.