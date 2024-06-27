Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Çayırova Millet Bahçesi’nin çevre yollarını asfaltla buluşturuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırovalıların ortak buluşma noktası olacak ve hizmete girmek için gün sayan Millet Bahçesi’nde son dokunuşları yapıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Akse Mahallesi’nde 70 bin metrekarelik alanı kapsayan, kütüphaneden spor alanlarına kadar her yaş grubunun keyifle zaman geçireceği Çayırova Millet Bahçesi’nin çevre yollarını asfaltla buluşturuyor.

ÇEVRE YOLLAR ASFATLANIYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, “Çayırova Millet Bahçesi Çevre Yolları Yapım İşinde” yoğun bir çalışma yürütüyor. Millet Bahçesi’ne giden çevre yollarda şu ana kadar 8 bin 900 PMT malzemesi seren ekipler,

PMT serimi sonrasında ise yaklaşık 5 bin 750 ton binder asfalt tabakasının serimini gerçekleştirdi. Büyükşehir, Millet Bahçesi’nin önündeki bin 100 metrelik yolda da asfalt serimi öncesi kazı çalışması gerçekleştiriyor.

DERE ISLAHI ÇALIŞMASI

Büyükşehir’in çevre yollardaki çalışması asfalt serimi ile sınırlı kalmıyor. Buna göre ekipler, Çayırova Millet Bahçesi’ne giden yol güzergâhında şu ana kadar 8 bin 100 m2 mineral parke, 3 bin 600 metre bordür ve 370 metre betonarme U kanal imalatı gerçekleştirdi. Ayrıca bölgede olası sel ve su baskınlarının önüne geçmek için bin 100 metre uzunluğundaki derede ıslah çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

ÇAYIROVA MİLLET BAHÇESİ’NDE NELER VAR?

Çayırova’da yaşayan vatandaşların hayatına değer katacak olan Millet Bahçesi’nde yok yok. 70 bin metrekare alanda hizmet verecek projede yürüyüş ve bisiklet yolu, kütüphane, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, gül bahçesi, piknik alanı, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alıyor.