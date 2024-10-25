Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun sekizinci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel’i sahasında konuk edecek.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, parkede 26 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe Koleji Novotel’i konuk edecek.

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun sekizinci haftasında sahasında Fenerbahçe Koleji Novotel’i ağırlayacak Çayırova Belediyesi, zorlu müsabakaya hazır. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde hafta boyunca maça hazırlanan ekibimizde, eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

Ligde son 5 maçında 5 galibiyet alan ve 7 maçta altığı 6 galibiyetle, sezona ikinci sırada devam eden Çayırova Belediyesi, 4 galibiyet 3 mağlubiyetle beşinci sırada bulunan rakibini yenerek güzel gidişatını sürdürmek istiyor. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabakada yoğun bir taraftar desteğinin de olması bekleniyor.

ÇAYIROVA KAPALI SPOR SALONU’NDA

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da oynanacak Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji basketbol maçını Turgut Işık, Özkan Talo ve Sezer Bor hakem üçlüsü yönetecek. Zorlu müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanacak. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda müsabakaya tüm Çayırovalı basketbolseverler davet edildi.