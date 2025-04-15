Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması adına, araç filosunu güçlendirmeye devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yol süpürme aracı ve kepçeyi de filoya kazandırdı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Yeni araçlarımızla hem temizlik hem de altyapı çalışmalarımızda verimliliğimizi daha da artıracağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması adına, onlarca aracı belediye bünyesine kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün iki yeni aracın tanıtımını gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı garajda gerçekleştirilen tanıtım programında Başkan Çiftçi, araç filosunun kalitesini yükseltecek yeni yol süpürme aracını ve kepçenin direksiyonuna geçti. Belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sürdürmesine olanak sağlayacak araçların, ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi;

“ÇAYIROVA’MIZA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

“Belediye hizmetlerimizi daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek adına araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle bir kepçe ve bir yol süpürme aracını daha bünyemize kazandırdık. Yeni araçlarımızla hem temizlik hem de altyapı çalışmalarımızda verimliliğimizi daha da artıracağız. Çayırova’mıza hayırlı ve uğurlu olsun.”