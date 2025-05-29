ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ilçe protokolü Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü Köyü'nde düzenlenen etkinlikte üreticiler ve çocuklarla çay hasadı gerçekleştirdi.ARTVİN (İGFA) - ÇAYKUR ‘un gelenek haline getirdiği Çocuk Çay Hasadı Şenliği bu yıl Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yapıldı.

"Yaşlılar yoruldu çay makaslarını geleceğin sahipleri çocuklara devrediyor" temalı şenlikte konuşan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Türkiye'de yüzyılın üzerinde geçmişi olan çayın geleceğinin daha sağlıklı olması için yaşlıların makaslarını gençlere teslim etmesi temalı açılış yapalım istediklerini belirtti.

"Her yıl açılışı resmi olarak yapsak da Kemalpaşa'da farklı bir açılış yapıyoruz" diyen Alim, "Bu yıl da bu geleneği bozmadan buradaki bahçede gençlerle ve yaşlılarla iç içe farklı bir kampanya açılışı yaptık" dedi.