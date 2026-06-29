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Bursa'da ikramlar; Görükle Köyiçi Meydanı, Kestel İlçe Meydanı, İnegöl Akhisar Meydanı, Orhaneli Çarşı Meydanı, Harmancık Merkez Camii Meydanı, Gürsu Pazar Alanı, Keles Meydanı, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı ve Demirtaş Meydanı ile devam edecek.

17 ilçede 28 noktada gerçekleştirilen ikramlarla vatandaşlar aşure bereketini paylaşıyor. Bu kapsamda Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Köyiçi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi ikliminde toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla başlattığı aşure dağıtımlarını sürdürüyor.

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