Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. ve 29. Dönem Parti Meclis Üyesi, İnşaat Mühendisi Cavidan Demirağ, CHP Kadın Kolları'nın 15. Olağan Adalet ve Eşitlik Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’yı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik etti. Demirağ, aynı zamanda dört yıl boyunca Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Aylin Nazlıaka ve ekibine de teşekkürlerini iletti.ANKARA (İGFA) - Demirağ, mesajında şunları ifade etti: “Kadın Kolları Adalet ve Eşitlik Kurultayı’mızda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya’yı ve Yönetim Kurulu'nu içtenlikle tebrik ediyorum. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca, dört yıl boyunca bu önemli görevi başarıyla yürüten Aylin Nazlıaka ve ekibine katkıları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Siyasete kadın ve erkeğin eşit temsile vesile olmasını diliyorum.

Ayrıca, Mersin’den Kadın Kolları MYK’sına seçilen Hatice Us yoldaşımızı da kutluyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu atamalar, kadınların siyasetteki rolünün artması açısından son derece önemlidir” dedi.

Kadınların siyasetteki önemine değinen Demirağ, “Kadınların siyasi arenada aktif rol alması, toplumun her kesiminde eşit temsilin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın siyasette daha fazla yer alması, ülkemizin demokratik gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.

Cavidan Demirağ, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği önemin altını çizerek, “Atatürk, Türk kadınını toplumsal hayatta aktif ve etkin bir konuma getirmek için pek çok yeniliğe imza atmıştır. Kadınlarımızın eğitimde, çalışma hayatında ve siyasette daha fazla yer alması, Atatürk’ün bize bıraktığı en değerli miraslardan biridir” ifadelerini kullandı.