Baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi Nevruz Bayramı, Bilecik'te düzenlenen anlamlı bir programla coşkuyla kutlandı. Vali Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Nevruz etkinliğine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'teki Nevruz Bayramı programında öğrencilerin büyük emek vererek hazırladığı proje sergisi yoğun ilgi gördü. Sergiyi tek tek gezerek öğrencilerden bilgi alan Vali Faik Oktay Sözer, ortaya konulan çalışmaların üretkenlik ve azmin en güzel örnekleri olduğunu vurguladı.

Gençlerin projelerini dikkatle inceleyen Vali Sözer, 'Bu emekler geleceğimiz adına umut verici' ifadeleriyle öğrencileri tebrik etti.

Etkinlikte Nevruz'un kadim gelenekleri de yaşatıldı. Yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlanarak yeni başlangıçlara adım atılırken, Türk kültürünün köklü sembollerinden biri olan demir dövme ritüeli de temsili olarak gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Programda konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Nevruz'un sadece bir mevsim dönüşü değil; aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve toplumsal birlik ruhunun güçlü bir ifadesi olduğunu belirtti. Vali Sözer, bu kadim mirasın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gençlerin bu değerlerle yetişmesinin toplumsal bağları daha da güçlendireceğini dile getirdi.