Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve imalat malzemesi ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda; 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi, 30 bin 520 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi, 29 bin 730 adet boş kapsül, 1 adet hap basım makinesi ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Paylaşımda, 'Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucu imalatçısından sokak satıcısına kadar zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Ankara'da Uyuşturucu Madde İmalatına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda;

-358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile

-334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi.



Emniyet: pic.twitter.com/vddWsV8Hzb — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2026