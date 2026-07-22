Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve imalat malzemesi ele geçirildi.

Çocuk suçlarında yeni dönem... Meclis Komisyonu'ndan kapsamlı düzenlemeye onay
Çocuk suçlarında yeni dönem... Meclis Komisyonu'ndan kapsamlı düzenlemeye onay
İçeriği Görüntüle

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda; 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi, 30 bin 520 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi, 29 bin 730 adet boş kapsül, 1 adet hap basım makinesi ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Paylaşımda, 'Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucu imalatçısından sokak satıcısına kadar zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: RSS