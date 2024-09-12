Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın Temmuz'da 20 milyar doların altına gerilediğini, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına yönelik ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Temmuz'da yıllık cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini kaydeden Bakan Şimşek, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını vurguladı.

Uygulamaya koydukları programa olan güven sayesinde sermaye girişlerinin son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, paylaşımında, "Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl yüzde 0,5’e kadar gerileyen yurtdışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7’ye çıktı. Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk beş ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121’e yükseldi." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1834161097177280772