Cargill’in çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek amacıyla başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı altıncı yılına girdi. Programa dâhil olan çiftçilere bugüne kadar yüzde 20’ye, 2023 itibariyle ise %24’e varan oranda verim artışı sağlayan programın sosyal yatırım getirisi de 2023 yılı itibarıyla her 1 TL’ye karşılık 3,72 TL oldu.BURSA (İGFA) - Cargill’in çiftçilerin refahını ve ürünlerinin verimini artırmak, onarıcı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı 1000 Çiftçi 100 Bereket programı altıncı yılına girdi.

Program kapsamında katılımcılara özel ücretsiz eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Bu sayede, 2023 yılında çiftçilerin ürünlerinin veriminde yüzde 24’e varan artış yaşanırken, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri de azaltılıyor.

Program 2019 yılında 6 ilde 1.072 çiftçinin katılımıyla 264.780 dekarlık mısır tarlasında başladı. Altıncı yıla girilirken ise 27 ile, 910.000 dekarı aşan araziye ve 6.700’ün üzerinde mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisine ulaşıldı.

Bu yıl dâhil olan illerle birlikte program şu illerde uygulanıyor: Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat.

1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, bugüne kadar, aralarında dünyanın en inovatif ürünlerine ve iş dünyası liderlerine verilen Edison Ödülü’nün de bulunduğu ulusal ve uluslararası 48 ödüle layık görüldü. 1000 Çiftçi 1000 Bereket Türkiye’deki tarım ve gıda alanında sosyal etki araştırması ve ölçümlemesi yapılan ilk kurumsal sosyal sorumluluk program niteliğini de taşıyor.

Program kapsamında sunulan hizmet ve eğitimlerin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda yarattığı etkiler Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI – Social Return On Investment) yöntemi kullanılarak finansal değere dönüştürülüyor. SROI programın başlangıcından bu yana her yıl artarak 2023 yılı itibarıyla ana paydaşları olan çiftçiler üzerinde her 1 TL’ye karşılık 3,72 TL değerinde etki yarattı.

Cargill Gıda Çözümleri Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “1000 Çiftçi 1000 Bereket programı çiftçilerle bağlantı kurduğumuz ve iş birliği yaptığımız bir program. Gıda sisteminin hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya devam etmesi için de çok güzel bir örnek” dedi. Tarakçıoğlu, “Cargill Türk çiftçilerin operasyonlarını, yaşamlarını ve içinde bulundukları toplumu daha ileri taşımak için gereken araç ve olanakları sunmaktan gurur duyuyor” diye konuştu.

1000 Çiftçi 1000 Bereket, önümüzdeki dönemde programa daha fazla kadın çiftçi dâhil edilmesine odaklanacak. Bu hedef doğrultusunda programa ilk yıl en az 100 kadın çiftinin dahil edilmesi ve her yıl bu sayının üçe katlanması için çaba harcanacak. İlk defa eklenecek bu modül ile birlikte mısır, ayçiçeği ve kanolanın dışında bu yıl zeytin çiftçileri ve ilerleyen senelerde farklı ürün yetiştiren kadın çiftçiler de programa dahil olacak. İş sağlığı ve güvenliği konusunda kapsamlı eğitimlerin yanı sıra onarıcı tarım eğitimleri de devam edecek.