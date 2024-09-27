İzmir, Interfresh Eurasia 5. Edition Meyve, Sebze, Gıda, Teknolojileri, Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı ile tarım sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Fuarın açılışında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, tarım ve gıda sektörünün Türkiye ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Vali Elban, Türkiye'nin tarım potansiyelini dünya çapında bir avantaja dönüştürmek için fuarların ve sektörel işbirliklerinin büyük rol oynadığını ifade etti.

İzmir’in tarımsal üretim ve ihracatta Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olduğunu belirten Vali Elban, fuarın hem bölgesel hem de uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında elde ettiği başarılara dikkat çekerek, özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nin ihracatta taşıdığı öneminin altını çizdi. Modern depolama ve lojistik çözümlerinin de fuar kapsamında ele alındığını söyleyen Uçak, bu alanlardaki gelişmelerin ihracat kapasitesine doğrudan katkı sağlayacağını dile getirdi.

Interfresh Eurasia Fuarı'nın önümüzdeki günlerde de birçok oturum, seminer ve iş toplantısına ev sahipliği yapacak ve sektördeki en son gelişmeleri takip etmek isteyenler için önemli bir buluşma noktası olmaya devam etmesi bekleniyor.