22 Nisan Dünya Günü, gezegenimizi korumanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın her birimizin üzerine düşen bir görev olduğunu hatırlatıyor. Bugün attığımız adımların, yarının dünyasını şekillendireceğini vurgulayarak herkesi bu önemli misyon için harekete geçmeye çağırıyor.

Dünya, Himalayalar'ın beyaz karlarla kaplı zirvelerinden, canlı renklerle dolu mercan resiflerine, büyüleyici çeşitliliğiyle göz kamaştırıyor. Bu eşsiz gezegeni korumak, hassas ekosistemlerini ve sınırlı kaynaklarını özenle saklamak, geleceği pozitif yönde şekillendiriyor.

Dünya'nın korunmasına yönelik çabalar, toplumları ve kuruluşları bir araya getirerek, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir ekosistem oluşturuyor. Parklarda çöp toplamaktan sürdürülebilir politikaları savunmaya kadar her eylem, bu hayati görevde önemli bir rol oynuyor. Her yıl 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü, bu ortak sorumlulukları anımsatıyor ve hepimizi daha iyi bir gelecek yaratmaya çağırıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek yaratma hedefinde, atılan adımların ve uygulanan politikaların da süreklilik göstermesi gerekiyor. Canon, bu vizyonu benimseyerek yalnızca bir gün değil yılın geri kalanında da aynı özveri ve sürdürülebilir bakış açısıyla hem bugünün hem de yarının dünyasını şekillendiriyor. Karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliğini maksimize etme ve atık yönetimi gibi kritik alanlarda attığı adımlarla çevresel sorumluluk anlayışını herkese ilham verici bir şekilde sergiliyor.

Sürdürülebilir bir yolculukta öne çıkanlar

Ürünlerini tasarlarken kompakt tasarımı ve hafifliği esas alan Canon, taşıma sırasında da ortaya çıkan karbon emisyonlarını azaltıyor. Örneğin; Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5860i ofis yazıcısının tasarımında dış çerçevenin kalınlığının azaltılarak plastik kullanımının optimize edilmesi sayesinde bir önceki modele kıyasla ağırlıkta yüzde 25 oranında azalma sağlandı.

Diğer taraftan yeni hammaddeye bağlılığını azaltmak için geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılabilir malzemeleri tercih ederek daha sürdürülebilir ürün ve ambalajlar oluşturan Canon, böylelikle ürünler arasındaki geri dönüşümü destekleyerek kaynakların verimli kullanımını sağlarken, döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor. En az yüzde 90’ı yenilenmiş malzemelerden üretilen imageRUNNER ADVANCE ES ofis yazıcı serisi, Canon'un bu alanda pazara nasıl liderlik ettiğinin bir örneği olarak gösteriliyor.

Diğer taraftan Quocirca’nın hazırladığı 2023 Sürdürülebilirlik Liderleri Raporu’nda Canon'un, biri Almanya'daki yenileme ve yeniden üretime özel tesisi olmak üzere beş küresel geri dönüşüm tesisinde 2008'den bu yana kullanılmış ürünlerden 44.343 ton plastiği geri dönüşüm için ayrıştırıp 35.216 ton ürün ve parçayı doğrudan yeniden kullandığı belirtiliyor.

Her alanda sürdürülebilir faaliyetler

Canon, Vietnam ve Taylan’daki 5 baskı ürünleri fabrikasında kullanılan elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiye dönüştürmek için var gücüyle çalışıyor. Bu noktalardaki güneş panelleriyle kısa bir sürede yüzde 18 enerji tasarrufu sağlamayı başaran Canon, 2024 yılı içerisinde kendi operasyonlarında daha fazla yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni güneş paneli kurulumları gibi önemli adımları da atmaya hazırlanıyor.

Net sıfır CO2 emisyonuna ulaşmaya yönelik girişimler

Canon, 1988 yılından bu yana kurumsal felsefesi olan Kyosei doğrultusunda çevreyi korumaya yönelik girişimlerde sürekli ön saflarda yer alıyor. Şirket, 2008 yılından bu yana ürün başına yaşam döngüsündeki CO2 emisyonlarında yıllık bazda ortalama yüzde 3'lük bir iyileşme elde etmek için çalışıyor. 2022 yılına kadar yüzde 41’lik kümülatif bir iyileşme elde eden şirket; 2030 yılına kadar emisyonları 2008 değerine göre yüzde 50 azaltmayı ve 2050 yılına kadar toplumla birlikte çalışarak ürün yaşam döngüleri boyunca CO2 emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefliyor.