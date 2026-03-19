18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Selçuk Efes Kent Belleği'nde '18 Mart'ın Anlamı ve Günümüz' başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Özdemir, Çanakkale Zaferi'nin tarihin seyrini değiştirdiğini ve Milli Mücadele'nin yolunu açtığını vurguladı.

Tarihi olayların tekrar etmesinin, gelişmiş ülkelerin sömürgeci bakış açılarını sürdürmelerinden kaynaklandığını belirten Özdemir, I. Dünya Savaşı sonrasında hiçbir toplumun eskisi gibi kalmadığını ifade etti.

Osmanlı Devleti'nin doğrudan kendi çıkarlarıyla örtüşmeyen bir savaşın içinde yer aldığını hatırlatan Özdemir, 'Biz bu savaşa varlığımızı ve bağımsızlığımızı korumak için girdik ve büyük bir kahramanlık örneği sergiledik' dedi.

MİLLİ MÜCADELE RUHU ÇANAKKALE'DE DOĞDU

Çanakkale Zaferi'nin büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Özdemir, o döneme kadar Batı tarafından küçümsenen bir toplumun, güçlü donanmalara sahip devletlere karşı beklenmedik bir direniş gösterdiğini söyledi. Bu direnişin savaşın süresini uzattığını ve dünya siyasetinde önemli kırılmalara yol açtığını ifade eden Özdemir, aynı zamanda bu sürecin Mustafa Kemal Atatürk'ün tanınmasına ve Milli Mücadele liderliğinin önünün açılmasına katkı sağladığını belirtti.

Çanakkale'de ortaya çıkan bilincin Milli Mücadele'nin temelini oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, bu direnişin aynı zamanda ezilen uluslara da ilham verdiğini ifade etti.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ' RUHU YAŞATILMALI

Savaşın seyri ve günümüzdeki algısı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Çanakkale ruhunun yeterince yaşatılamadığını söyledi. 'Çanakkale Geçilmez ifadesinin ne anlama geldiğini iyi kavramamız gerekiyor' diyen Özdemir, denizcilik geleneğinden bir örnek vererek; 'İstanbul Boğazı'ndan geçen bir geminin seyir defterine 'Boğaz geçildi' diye yazılır. Ancak Çanakkale Boğazı'ndan geçerken 'Şehitlik anıtı selamlandı' ifadesi yer alır. Çünkü Çanakkale için 'geçildi' denmez; Çanakkale geçilmez.' dedi.

Etkinlik, Dr. Mustafa Özdemir'in katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.