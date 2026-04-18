Belediyelerin iyi uygulama örneklerini paylaşabileceği ve birbirinden öğrenebileceği bir platform oluşturmak amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Belediyecilik Forumu (BELFOR), 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Forum kapsamında; belediyelerin toplumsal fayda ve kamusal perspektif doğrultusunda geliştirdikleri özgün uygulamaların paylaşılması, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, Belediyeler arası deneyim aktarımının güçlendirilmesi ve bu çalışmaların daha etkin hale getirilmesi hedeflendi. Katılımcılar böylelikle, sahada uygulanmış projeler, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen kazanımlar hakkında doğrudan bilgi edinme fırsatı buldu.

Çanakkale Belediyesi de bu önemli platforma Çevre ve Su Politikaları alanında 10 başarılı projeyle başvuruda bulundu. Türkiye genelinden yaklaşık 700 başvurunun yapıldığı forumda 211 proje kabul edilirken Çanakkale Belediyesi, 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Farkındalık Projeleri', 'EKAY Projesi' ve 'Mor Şebeke Projesi' ile BELFOR'da yer almaya hak kazandı.

Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aysun Kavcar da belediyenin örnek projelerini katılımcılarla paylaştı.