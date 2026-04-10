Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, göreve sabahın erken saatlerinde başlayarak birlik ve hizmet vurgusu yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, görevine sabahın ilk saatlerinde başladı. Güne Ulu Cami'de kılınan sabah namazıyla başlayan Biba, ardından ecdat hazirelerini ziyaret etti.

Sabah programının ardından esnafla bir araya gelen Biba, hayırlı işler dileklerini ileterek vatandaşlarla sohbet etti.

İlk mesai gününde birlik ve kararlılık mesajı veren Başkan Vekili Biba, Bursa'ya hizmet odaklı bir anlayışla çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Vekili Biba açıklamasında, 'Osmangazi ve Orhangazi'nin emaneti olan bu kadim şehirde, eser ve hizmet belediyeciliği için görev başındayız. Kültürümüzü koruyarak, üreten ve gelişen bir Bursa için her mahallemizde var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'İşimiz Bursa, gücümüz Bursa' mesajıyla çalışmalarına başladığını belirten Biba, kentin tüm kesimlerine dokunan projelerle Bursa'yı daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.