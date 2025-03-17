Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın her yıl büyük bir coşkuyla düzenlediği Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri, Yeşilova Holding’in desteğiyle bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Merinos AKKM'de gerçekleşen özel gecede, müziğin büyüsüyle Çanakkale ruhu yeniden canlandı.BURSA (İGFA) - Orkestra şefliğini Tolga Atalay Ün’ün üstlendiği Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Türkiye’nin önemli kanun virtüözlerinden Tahir Aydoğdu solist olarak sahne aldı.

Programda, Turgay Erdener’in “Teo”, Murat Akçay’ın “Kanun Konçertosu”, Çanakkale Türküsü ve Sarı Zeybek gibi önemli eserler yer aldı. Ayrıca, klasik müzik dünyasının önde gelen eserlerinden biri olan Mozart’ın 36. Senfonisi (Linz Senfonisi) de dinleyicilerle buluştu.

Sanatseverleri bir araya getiren bu anlamlı etkinliğe Yeşilova Holding yöneticileri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda sanat tutkunu katıldı. Yoğun ilgi gören konserin sonunda, orkestra ve solistler ayakta alkışlandı.

Konser sonrasında açıklama yapan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, sanata verdikleri desteğin önemine dikkati çekerek, "Çanakkale Zaferi, birlik ve beraberliğin, inancın ve fedakârlığın en büyük sembollerinden biridir. Bu ruhu müziğin evrensel diliyle yaşatmak hem bizler için büyük bir sorumluluk hem de büyük bir onurdur. Yeşilova Topluluğu olarak kültür ve sanata verdiğimiz desteği sürdürüyor, geleceğe daha güçlü bir toplum bırakmak için bu tür etkinliklerin içinde olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Konser sonrasında Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, şef Tolga Atalay Ün’ü kutlarken, günün anısına Ali İhsan Yeşilova’ya da bir plaket takdim edildi.