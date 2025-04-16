Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL staj desteği sağlandığını, 95 bin 341 kalfalık ve 170 bin 726 ustalık belgesi verildiğini duyurdu. Ulusal İstihdam Stratejisi ile nitelikli iş gücü hedefleniyor.ANKARA (İGFA) - Mesleki eğitim ve staj programlarıyla gençlerin ve çalışanların yetkinliklerini artıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’nin istihdam kapasitesini küresel standartlara taşımayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli iş gücü yetiştirme ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 3 yılda İŞKUR aracılığıyla 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL staj desteği sağlandığını bildirdi.

KÜRESEL REKABETTE GÜÇLÜ ADIMLAR

Ayrıca, 95 bin 341 kişi kalfalık, 170 bin 726 kişi ise ustalık belgesi alarak mesleki yeterlilik kazandığını açıklayan Bakan Işıkhan, küresel rekabet ortamında Türkiye’nin öne çıkması için çalışma hayatının güçlendirileceğini vurguladı. Bu kapsamda Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program hedeflerinin hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Işıkhan, “Stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştiriyor, yenilikçi adımlarla çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi yönündeki desteklerin sayılarını da infografikle açıkladı.