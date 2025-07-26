Demokratik, laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi temel alan bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. 25 Temmuz 1995’te eğitim gönüllüsü 23 aydının attığı ilk adımlar, binlerce çocuğa ulaşan köklü bir yapıya, toplum için üreten, gönüllülükle ve imece ruhuyla büyüyen bir eğitim hareketine dönüştü.BURSA (İGFA) - Bugün Bursa’da anaokulundan liseye uzanan eğitim kurumlarıyla, yurtlarıyla, kültür merkeziyle ve akademik başarısı yüksek, özgüvenli, evrensel değerlere sahip, kültür, sanat ve spor alanında kendinden söz ettiren öğrencileriyle örnek bir Kooperatif var.

30. kuruluş yıldönümünü kutlayan Çağdaş Eğitim Kooperatifinin (ÇEK), Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay yaptığı açıklamada, Kooperatifin 30. yaşını kutluyor olmasından dolayı duyduğu mutluluğu ve geleceğe dair umudunu şu şekilde ifade etti: "Değerli ÇEK Ailemiz, Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak 25 Temmuz 2025 itibari ile 30. yaşımıza girmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Tam 30 yıldır Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim anlayışıyla binlerce çocuğun hayatına dokunduk. Haziran ayındaki Genel Kurulumuz sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulumuzla, çağın ve değişen dünya koşullarının dinamizmini arkamıza alarak, umut veren ve gençlerimize daha güçlü yarınlar hazırlayan bir ÇEK olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.

ÇEK olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana en önemli hedeflerimizden biri olan ve 30. yılımızda hayata geçirdiğimiz “Tam Bursluluk” programımızla eğitimde fırsat eşitliği hayalimizi büyütüyor ve yeni bir hikâye yazıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her çocuk, doğru destekle kendi mucizesini yaratma şansını elde eder.

Bu büyük aileyi var eden, emeğiyle, gönlüyle, desteğiyle yanımızda olan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Nice 30 yıllara, nice güzel yarınlara…”