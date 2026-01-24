Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl hizmete aldığı mobil ikram araçları, ilk yılında 1 milyon 177 bin kişilik çorba, pilav, ayran, helva ve su ikramında bulundu. Başkan Çavuşoğlu, söz verdikleri gibi Denizli'nin kaynaklarını yine Denizli halkı için seferber ettiklerini vurguladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 2 adet mobil ikram aracı yıl boyunca Denizli'nin 19 ilçesinde pazar yerleri, cami, meydanlar, hastaneler, sanayi, kampüs ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çorba, tavuklu veya nohutlu pilav, ayran, helva ve su ikramında bulundu. Denizli'de göreve başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören mobil ikram araçları özellikle dondurucu soğuklarda ikram ettiği sıcacık çorbalarla vatandaşların hem içini hem de kalbini ısıttı. Bunların yanında yangın, doğal afet ve benzeri acil durumlarda da vatandaşları yalnız bırakmayan mobil ekipler, kandil gecelerinin manevi ikliminde de görevlerinin başında oldu. Bu kapsamda, mobil araçlarla 2025 yılı boyunca 1 milyon 177 bin vatandaşa çorba, pilav, ayran, helva ve su ikram edildi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, mobil ikram araçlarının 2026 yılında da yoğun bir mesai ile çalışmaya devam edeceğini belirterek, 'Söz verdiğimiz gibi, Denizli'nin kaynaklarını yine Denizli halkı için seferber ediyor, vatandaşlarımızın her anında yanlarında oluyoruz. Şehrimizin her köşesine ulaşan gönül soframızla sevgi ve kardeşlik duygularımızı da paylaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü de güçlendirerek, Denizli'mizi daha mutlu ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yolumuza devam ediyoruz' dedi.