Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğrudan ulaşarak hayatı kolaylaştıran çalışmalara imza atıyor. Sadece planlı yatırımlarla değil, gelen talepleri anında değerlendirerek sahada çözüm üreten ekipler, kapı kapı dolaşarak vatandaşın yanında oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bakım, onarım ve altyapı çalışmalarını tek tek hayata geçiriyor. Bu kapsamda bozulan tesisatlar yenileniyor, kullanım ömrünü tamamlamış alanlar baştan aşağı elden geçiriliyor. Pis su ve temiz su hatlarından elektrik tesisatına, boya ve tadilat işlerinden donanım montajına kadar birçok alanda hızlı müdahaleler gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

EVLER YENİDEN YAŞANABİLİR HALE GELİYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında, yıpranmış ve kullanılamaz durumdaki alanlar, tamamen yenilenerek daha sağlıklı ve güvenli hale getiriliyor. Yapılan dokunuşlarla vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlar ortadan kaldırılırken, evler daha konforlu ve yaşanabilir bir hale kavuşuyor.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ ÇÖZÜMÜ YERİNDE ÜRETİYOR

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, sosyal belediyeciliğin sahadaki en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Gelen talepleri hızlıca değerlendiren ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara kısa sürede ulaşarak çözümleri yerinde hayata geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğrudan hizmet anlayışını güçlendirerek çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor.