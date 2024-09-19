Manisa Büyükşehir Belediyesi “Dünya Alzheimer Günü’’ kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesiyle ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara panelin ardından müzik dinletisi yapıldı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi iş birliği ile “Dünya Alzheimer Günü’’ farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik Kültür Merkezi lale salonunda gerçekleşti. Etkinliğe Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Hatice Mavioğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Kurumsal İletişim Koordinatörü Arzu Saygılı, Türkiye Alzheimer Derneği Eğitim ve Sağlık Koordinatörü Ümmügül Geyik, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nil Tekin ve derneğin Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Sevgi Yanpar konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen etkinlikte katılımcılara Alzheimer hastalığı hakkında bilgi verildi.

“FARKINDALIĞI ARTTIRMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ” Laleli salonun da düzenlenen “Dünya Alzheimer Günü’’ panelinde konuşan Profesör Dr. Hatice Mavioğlu, “Bunama ve Alzheimer dünyanın önünde çok büyük bir sorun gibi duruyor ve bu sorunla baş edebilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu yüzden farkındalığı arttırmamız çok önemli. Hepimiz potansiyel adayız’’ dedi.