Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde Toygar Işıklı dizi müziklerini sahneledi. Şef Engin Şen yönetimindeki konser, senfonik yorumlarıyla Gebzelileri mest etti.

KOCAELİ (İGFA) - Dizi müzikleri konserinde 'Aşk-ı Memnu', 'Yaprak Dökümü', 'Ezel', 'Dudaktan Kalbe', 'Sen Eşittir Ben', 'Hayat Gibi', 'Kara Sevda' ve 'İçerde' gibi dizilerin unutulmaz eserleri senfonik düzenlemelerle sahnelendi. Toygar Işıklı'nın besteleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası tarafından izleyiciye etkileyici bir performansla sunuldu.

KENTİN ORKESTRASI SAHNEDE

Konserde orkestrayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çello Eğitmeni ve Oda Orkestrası şefi Engin Şen yönetti. Nilay Öncüloğlu ise orkestraya solist olarak eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası; belediye müzik eğitmenleri, konservatuvar öğrencileri ve mezunlarından oluşan üyeleriyle Gebze'de sahne aldı. Orkestra, Kocaeli ile olan bağlarını ve yeteneklerini izleyiciye bir kez daha gösterdi.

KUSURSUZ PERFORMANS SERGİLENDİ

Konserde keman, viyola, viyolonsel, flüt, klarnet, bağlama, piyano, bas gitar, elektro gitar ve davul gibi enstrümanlar seslendirildi. Orkestrada görev alan tüm müzisyenler, şef Engin Şen yönetiminde performanslarını başarıyla sergiledi.

ÇİÇEKLERLE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Konser sonunda şef Engin Şen ve solist Nilay Öncüloğlu'na çiçek takdim edildi. Bu jest, başarılı performansın ve senfonik deneyimin anlamını pekiştirdi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen

konser, dizi müzikleri tutkunlarına unutulmaz bir senfonik deneyim yaşattı ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.