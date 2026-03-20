Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirebilmesi ve karşılaşılabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek amacıyla nöbetçi ekipleriyle bayram boyunca görev başında olacak.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla özellikle icracı birimleriyle sahadaki çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Başvurular titizlikle takip edilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca da vatandaşların talep ve bildirimlerini almaya devam edecek. Alo 153, WhatsApp hattı ve internet formu üzerinden iletilen başvurular, bayram süresince ilgili birimlere ulaştırılarak titizlikle takip edilecek.

Bayram süresince iletişim kanallarını 24 saat ve güçlendirilmiş bir ekiple açık tutan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hemşehrilerinin ihtiyaç duyduğu her anda ve her alanda yanında olmayı sürdürecek. Bu sayede vatandaşlardan gelen talepler eksiksiz kayıt altına alınırken, çözüm süreçlerinin de aksamadan yürütülmesi hedefleniyor.

Tüm Ekipler Teyakkuzda Olacak

İtfaiye ekipleri; olası yangın ve olumsuz durumlara müdahale için bayram boyunca nöbette ve teyakkuzda olacak. Ambulans Servisi hasta ulaşım ihtiyaçları, mezarlıklar müdürlüğü de defin işlemleri için görev başında olacak.

TESKİ ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecek. Trafik zabıta birimleri, ulaşım dairesi ekipleri ile birlikte toplu taşıma araçlarında vatandaşların rahat, huzurlu ve konforlu seyahat edebilmeleri için, zabıta ekipleri de vatandaşların alışveriş yaptığı işyerlerinde toplum sağlığı ve huzuru için bayram denetimleri yaparken kontrollerini sürdürmeye de devam edecek.

Bayram Boyunca Toplu Taşıma Ücretsiz

Tekulaş'a bağlı araçlar bayram boyunca vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Yeni Şehir Mezarlığına ulaşım için de ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Süleymanpaşa ilçesi yeni şehir mezarlığına ziyaret amacıyla gidecek vatandaşların ulaşımını sağlamak üzere, Valilik önünden otobüs kaldırılacak ve ücretsiz olarak halkımıza hizmet verecek.