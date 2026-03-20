Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının son iftar sofrasını Muradiye Mahallesi'nde kurdu. Yoğun katılımın gözlendiği programda, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, dualar eşliğinde açılan oruçların ardından vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

MANİSA (İGFA) - Muradiye Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleşen iftar programına Başkan Dutlulu'nun yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, daire başkanları, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar sonrası masaları tek tek gezerek hemşehrileriyle selamlaşan Başkan Dutlulu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkan Dutlulu Manisalıların Bayramını Kutladı

Ramazan ayı boyunca Manisa'nın dört bir yanında kurulan gönül sofralarında binlerce vatandaşla kucaklaştıklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, 'Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğidir. Muradiye Mahallemizdeki bu son iftar bizler için çok kıymetli. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün pekiştiği özel günlerdir. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık ve huzur dolu bir bayram diliyorum' dedi.

Neyin huzur veren sesi eşliğinde gerçekleşen program, vatandaş buluşmasıyla sona erdi. Mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşan Başkan Dutlulu, Ramazan'ın bereketini Muradiye'de paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Manisalıların bayramını kutladı.