Büyükorhan’ın gelişimi ve ihtiyaçları hakkında açıklama yapan Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Büyükorhan’ın sosyal tesis açısından eksik kaldığını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gözde ilçelerinden biri olan Büyükorhan, sosyal tesis eksikliği yaşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, şu ifadeleri kullandı:

“Büyükorhan’ın en büyük eksiği sosyal tesisdir. Burada yaşayan vatandaşlarımız, kurum müdürlerimiz, memurlarımız genelde farklı ilçelere ya da merkese sosyal aktivite amaçlı gezmeye gidiyor. Bununla alakalı da bir çalışmamız var. Tahim ediyorum ki 10, 15 gün içerisinde sosyal tesiisimizin açılışını gerçekleştireceğiz.”

“7-8 ELEMANIMIZI İSTİHDAM EDECEĞİZ”

Göreve geldiklerinden yaptıkları projelerle adından söz ettiren Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, ilçenin en büyük ekiği olan sosyal tesisi yakın zamanda hizmete açacaklarını belirterek söylerine şöyle devam etti:

“Tesisimiz 10, 15 gün içerinde açılacak ve burada 7-8 personelimiz istihdam edeceğiz.”