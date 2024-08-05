Çayırova Akse Mahallesinde yapılan Çayırova Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, projeyle ilgili bilgi aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Akse Mahallesinde 70 bin metrekare alan üzerine yapılan Çayırova Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın’a Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teknik personel eşlik etti.

VATANDAŞLARIN HAYATINA DEĞER KATACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve hizmete açıldığında bölgede yaşayan vatandaşların hayatına değer katacak proje, Çayırova’da önemli bir ihtiyaca da cevap verecek. İnşa edilen sosyal donatı alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, son rötuşların yapıldığı çalışmalarla ilgili teknik personelden detaylı bilgi aldı. Millet Bahçesinin içerisinde bulunan yürüyüş ve bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi, kafeterya, spor tesisi gibi alanları yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, alanın hizmete açılmasıyla birlikte bölgeye değer katacağını ifade etti.

YEŞİLİN HER TONU BURADA

Kocaeli’de yeşil alan miktarını artırmak için çok önemli işlere imza attıklarını inceleme sonrası ifade eden Başkan Büyükakın, “Şehrimizin geleceğini düşünerek, yeşil alanlarımızı artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu nedenle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak adına yeşil alanlarımızı genişletiyoruz. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor, yenilerini kazandırmak içinde büyük gayret gösteriyoruz. Şehir merkezlerinde yeşil alanların sayısını artırarak, vatandaşlarımızın yeşilin her tonuyla iç içe olabileceği mekânlar oluşturuyoruz" dedi.