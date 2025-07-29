Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ferah Budak Şener’in doku mühendisliği alanında hazırladığı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 3 milyon TL destek almayı başardı.BURSA (İGFA) - BUÜ Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ferah Budak Şener tarafından sunulan proje önerisi, TÜSEB’in açtığı 2025-B-01 çağrı kodlu Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“Gıda, Venom veya İlaç ile Tetiklenen Anafilakside Retinoik Asit Temelli Antijen Spesifik Sensitizasyonun Yeni Bir Prognostik Model ile Analizi” başlıklı ve 3 milyon TL bütçeli projede, İmmünoloji Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Abdurrahman Şimşek, Doktora Öğrencisi Muhammed Ali Kızmaz ve Doktora Öğrencisi Tuğçe Bozkurt'un yanı sıra Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç Gültekin ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Dane Ediger yer alıyor.

KAPSAMLI İMMÜNOLOJİK ANALİZLER YAPILACAK

Çalışmanın içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ferah Budak Şener, doku mühendisliği alanında hazırlanan ve kapsamlı immünolojik analizler içeren proje ile anafilaksi gibi yaşamı tehdit eden sistemik alerjik reaksiyonların daha iyi anlaşılmasını ve yeni bir prognostik modelin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Şener, projeyle ilgili altyapı hazırlıklarının tamamlandığı ve en kısa sürede çalışmaya başlayacakları bilgisini verdi.