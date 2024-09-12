Bursa’da yüz binlerce kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK’te yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı. Kurslara busmek.bursa.bel.tr sitesinden online ön kayıt yapılabileceği gibi aynı zamanda BUSMEK kurs merkezlerinden de kayıt yaptırılabilecek. Dersler 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 5 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, bugün 13 ilçedeki 25 farklı mekanda yılda yaklaşık 18 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüştü. Kurulduğu günden bu yana 541 farklı branşta Bursalılara eğitim veren BUSMEK, her geçen gün eğitim yelpazesini genişletiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı BUSMEK, 7’den 70’e her kesim için ücretsiz ve kaliteli eğitim faaliyetlerini daha fazla alanda, daha fazla kişiye ulaştırmak için çaba sarf ediyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR? 18 yıldır, yüz binlerce kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK’te heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı. Dersler ise 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Kurs merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen kursiyer adayları, busmek.bursa.bel.tr adresindeki ‘Online Başvuru’ kısmına tıklayarak başvuru yapabilir.

Ön kayıt için kursiyerlerin, TC kimlik numaralarını girerek, ilgili tüm seçenekleri hatasız ve doğru bir şekilde doldurması gerekiyor. Bilgileri hatalı olan kursiyerlerin kayıtları geçersiz sayılacak. Ayrıca Merinos Yönetim Merkezi’nden veya 0224 254 30 30 numaralı telefon ile eğitimler ve başvurular hakkında bilgi alınabilir. Kontenjanı dolan bazı branşlarda (kurs bitiş tarihine göre) yeni gruplar açılacak. Yeni kayıtlardan haberdar olmak için duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Bir eğitim dönemi içerisinde en fazla 3 kursa gitme şansı bulunuyor. İlk aşamada günü ve saatleri çakışmadığı sürece iki farklı branşa aynı anda gidilebilecek. İki branştan birisi bittiğinde üçüncüye de başvurulabilir. Ayrıca ikinci ve üçüncü başvurular internetten değil, bizzat kurs merkezine giderek yapılabilecek.

Üçüncü başvuru, devam eden kursun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan kursa yapılabilecek. (Örneğin, ‘İngilizce A1’ kursuna başlayan bir kursiyer, devam eden kursunun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan başka bir kursa da başvuru yapabilir) Başvuru yaparken dersin başlangıç ve bitiş tarihine dikkat edilmesi gerekiyor. Her başvurunun, kursların başlangıç ve bitiş tarihleri çakışmayacak şekilde yapılması gerekiyor. Kayıt esnasında tercih yaparken yaş ve cinsiyet durumunuza göre sistem otomatik olarak yönlendiriyor.

Başvuru sıralaması uygun olduğunda, branş öğretmeni ile ön görüşme yapılabilmesi için cep telefonuna SMS gönderiliyor. SMS gönderildiği halde mesajda yer alan tarih ve saatte ön görüşmeye gidilmediği takdirde kayıt otomatik iptal ediliyor.

BUSMEK’TE EĞİTİMLERİN GRUP VE SAATLERİ Hafta İçi Sabah 09:00 – 12:00

Hafta İçi Öğlen 13:00 – 16:00

Hafta İçi Akşam 18:00 – 21:00

Hafta İçi Tam Gün 09:00 – 16:00

Hafta Sonu Sabah 09:00 – 12:00

Hafta Sonu Öğlen 13:00 – 16:00

Hafta Sonu Tam Gün 09:00 – 16:00

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR? Sistem, kursiyerleri başvuru yaptıkları tarih ve saate göre otomatik olarak sıralar. Sırası gelen kursiyere mesaj gönderilerek kurs merkezlerine ön görüşme için çağırılır. Telefonunuza gelen kısa mesajın ardından kimlik fotokopinizle birlikte kayıt yaptırdığınız kurs merkezine gelip, kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.

Kayıtlardaki iptal ve değişiklikler Kayıt olduğunuz branş veya grupları iptal etmek ya da bilgileri değiştirmek için kayıtlı olduğunuz kurs merkezine şahsen gidip düzeltme yapmanız gerekmektedir.

