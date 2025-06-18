Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, dünyanın içinde bulunduğu karamsar tabloya rağmen, umutla, kendi ölçeğinde yapılabileceklere yoğunlaşmak gerektiğini ifade etti.BURSA (İGFA) - BUSİAD Evi Bahçesi’nde düzenlenen “Yaza Merhaba” buluşmasında konuşan BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, “Oldukça karamsar bir tablonun içindeyiz uzun zamandır. Ona rağmen umudu ve yapılabilecekleri işaret etmeye çalışıyoruz BUSİAD Yönetimi olarak. Çözemeyeceğimiz konulara kafa yorsak da oralara takılmadan biz ne yapabilirize odaklanıyoruz” dedi.

Küçükkayalar, şöyle konuştu:

“Dünya bizim yaşam süremizde hiç olmadığı kadar sıkıntılı, sorunlu ve maalesef kanlı bir hale geldi. Önce Arap baharı, sonra Suriye, ardından Türkiye’deki hain kalkışma, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail’in Gazze’deki katliamları ve son olarak yine İsrail eliyle dünyayı ateşe atan İran saldırısı. Tablo çok karanlık farkındayız. Biz ne yapacağız? Karalar bağlayıp kaderine ağlayanlar gibi bir tutum mu sergileyeceğiz, yoksa ne yapabileceğimize kafa mı yoracağız? Tabii ki ikinci yolu seçmeliyiz. Her zaman yapılabilecek bir şey vardır. Ve BUSİAD Ailesi olarak onlara kafa yormaya devam etmeliyiz. Bizler, değiştirebileceklerimiz için çabalıyoruz. Değiştiremeyeceklerimizi gözlemliyoruz. İkisi arasındaki farkı da anlayıp, enerjimizi, ruhumuzu, aklımızı heba etmemenin yolunu bulmaya uğraşıyoruz.”

“Her değişimin illa makro ölçekte olmasının şart olmadığını, mikro ölçekteki değişimlerin de zamanla iyi örnekler oluşturup büyük değişimlere yol açabileceğini biliyoruz” diyen Küçükkayalar, “Değişimin kendimizden ve kurumlarımızdan başladığının bilinci ile çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bunların başarılması halinde gönlümüzde yatan büyük değişimin hem kentimiz hem de ülkemiz açısından daha kolay olacağının farkındayız” dedi.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, değiştirebilecekler için uğraştıklarını kaydederek "Gelin önce hep beraber, Bursa’nın yaşanır bir kent olması için çalışalım" dedi.

Küçükkayalar, BUSİAD’ın değişime ilişkin çalışmaları hakkında da bilgiler verdiği konuşmasını yazın herkes için enerji depolanacak bir dönem olması dileğiyle sona erdirdi.