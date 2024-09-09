Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), üyelerinin katılımı ile İznik'e bir gezi düzenledi.BURSA (İGFA) - “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” çalışması kapsamında, Bursa'nın turizm değerlerine dikkat çekmeyi hedefleyen geziye 45 civarında BUSİAD'lı katıldı.

Gezi, aynı zamanda, gelecek yıl Hristiyanlar için önemli olan 1. İznik Konsili'nin toplanmasının bin 700'üncü yılı nedeniyle ilçeye beklenen turizm hareketine de dikkat çekmeyi hedefliyordu.

Batık Bazilika'da kazı başkanı ve aynı zamanda Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in rehberliğiyle başlayan ve çalışma ekibinin de katkıları ile süren gezide, Prof. Dr. Şahin Bazilika'nın bulunuş hikayesini ve ileri sürdükleri 1. Konsil’in toplandığı yer olması hipotezlerinin dünyada kabul ediliş hikayesini de BUSİAD üyeleriyle paylaştı.

Kazı çalışmalarında bugüne kadar yaptıklarını ve varmak istedikleri noktayı da anlatan Prof. Dr. Şahin, yakın gelecekte artırılmış gerçeklikten de faydalanarak ziyaretçilerin Bazilika'da gezmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Bazilika gezisinin ardından Bazilika kazı ekibinden Arkeolog Süha Cura rehberliğinde BUSİAD üyeleri, Roma Tiyatrosu, İznik Müzesi, Ayasofya, Roma Yolu ve Çiniciler Çarşısı'nı da gezerek İznik'in turizm potansiyeli hakkında bilgi sahibi oldular.

Geziden memnun ayrılan BUSİAD üyeleri, İznik'in turizm açısından hak ettiği yeri bulması için üzerlerine düşeni yapma niyetlerini de dile getirdiler.