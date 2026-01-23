Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından Dr. Murat Kuter'e hazırlatılan 'Bursa Otomotiv Tarihi kitabı, BUSİAD üyeleri, sektör temsilcileri, otomotiv tarihinde önemli görevler almış kişiler ve medya temsilcilerinin katıldığı bir toplantı ile tanıtıldı.

BURSA (İGFA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD'ın bir çok kişinin bilmediği bir şekilde bir düşünce kuruluşu ve yayınevi gibi çalıştığını ifade ederek, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından, yayıncılık için ISBN numarası aldıklarını kaydetti. 'Aslında yayıncılığımız çok eski. 1980'lerde başlayan BUSİAD'dan Bakış Dergimiz hala yayınlanıyor' diyen Küçükkayalar, BUSİAD'ın yayınladığı çalışmaları da aktardı.

Buğra Küçükkayalar, BUSİAD'ın Bursa'nın meşhur çınarlarından biri olduğunu da kaydederken, 'Köklerimizden aldığımız gücü, yemyeşil taze dallarımıza ulaştırarak kök-dal bağının kopmaması için çaba gösteriyoruz. Bugünkü buluşmamız tam da bunun bir yansıması. 'Bursa Otomotiv Tarihi' kitabı aslında salt bir kitap olmanın ötesinde Bursa'nın ve hatta Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yer tutan otomotiv sektörüne, 70 yıla yakın bir süredir emek vermiş insanlarımıza bir saygı duruşudur. Hayatta olmayanlara rahmet, yaşayanlara da sağlıklı bir ömür diliyorum.' dedi.

Küçükkayalar, Bursa ve Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişmesinde önemli katkıları olan dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı merhum Mehmet Turgut ve yine dönemin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın efsane Genel Sekreteri merhumi Ergun Kağıtçıbaşı'nı da özel olarak andı. Küçükkayalar, Bursa, ana sanayilerin tercih ettiği bir coğrafya olmasını, lojistik olanaklarından çok yetenekli insanına borçlu olduğunu da ifade ederken, 'O insanlar, daha sonra; sanayiciler, deneyimli yöneticiler, mühendisler, ustalar olarak hayatımızda yeni bir çağın kapısını aralamış, Bursa'mızın bugünlere gelmesinde yadsınmaz roller oynamışlardır' dedi.

Küçükkayalar'ın ardından kitabın yazarı gazeteci-yazar Dr. Murat Kuter de bir sunum yaparak Dünyada ve Bursa'da otomotiv sanayinin gelişimini yaşanan anılarla aktardı. Gecenin sonunda Tofaş'ta kurucu İnsan Kaynakları Direktörü olan Yalçın İpbüken ve Oyak-Renault'un uzun yıllar Muhasebe Müdürlüğünü yapmış olan Alpay Şar da kısa birer konuşma yaptılar.