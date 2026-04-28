Bunlar da ilginizi çekebilir

Seçimin ardından yeni BUSİAD YDK Başkanı Buğra Küçükkayalar ile BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, Ergun Hadi Türkay'a anı tabağı hediye ettiler.

BUSİAD YDK'nın gerçekleşen toplantısında Buğra Küçükkayalar Başkanlığa, Yasemin Uyar Duman Başkan Yardımcılığına ve Engin Ocak da YDK Sekreterliğine oy birliği ile seçildi.

BURSA (İGFA) - BUSİAD YDK'nın 4 yıldır Başkanlığını üstlenen Ergun Hadi Türkay, görev süresinin sonuna geldiği için düzenlenen seçimle görevi geçmiş dönem BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar'a devretti.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yüksek Danışma Kurulu'nda (YDK) görev değişimi gerçekleşti.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.