Türkiye’nin ilk şehir SİAD’ı olarak 47 yıldır iş dünyasındaki gelişmelere öncülük eden BUSİAD, gezegenimizin en önemli sorunu haline gelen küresel ısınmaya ilişkin sorumluluk almak konusunda da öncülük ediyor.BURSA (İGFA) - BUSİAD, daha önce Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Bursa, Enerji ve Sürdürülebilirlik Komiteleriyle yaptığı farkındalık çalışmalarıyla da dikkat çekmişti. Bu çalışmalarını bir adım daha ileriye götürerek, İklim Krizi ile mücadelede sorumluluk alıp “Kurumsal Karbon Ayak İzi” ni hesaplayarak raporladı.

BUSİAD, 2024 yılı için yapılan hesaplamalara göre, atmosfere 16.05 ton CO2e salımı gerçekleştirmiş oldu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim krizi dünyamız için öz önemli tehdit. Küresel ısınmanın nedeni olan karbon salımında gerek bireysel gerekse kurumsal olarak herkesin payı var. Dolayısıyla bu tehdit ile mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur” dedi.

“Sadece ülkemizi ve Bursa’mızı değil tüm dünyayı etkileyen iklim krizi ile ilgili de sorumluluk hissederek Kurumsal Karbon Ayak İzimizi hesapladık” diyen Küçükkayalar, şöyle devam etti: “Hedefimiz; öncelikle karbon salımında tüm kesimlerin etkisinin olduğu konusunda bilinç oluşturmak, tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izimizi hesaplamak, azaltmak ve ülkemiz hedefine uyumlu olarak 2053 yılına kadar sıfırlamaktır. Bu yolda bir yandan karbon ayak izimizi azaltacak önlemleri alırken diğer yandan BUSİAD ormanı gibi projelerimizle de sıfır karbonlu dernek olma yönünde ilerleyeceğiz.”

Küçükkayalar, dünyanın artık sürdürülebilir üretim ve hizmet için dönüşmeye başladığını, tam dönüşmenin de ancak hepimizin dönüşümüyle mümkün olacağını ifade ederek, “Toplumsal, yeşil ve dijital dönüşümü başarırsak Bursa’mızın, Türkiye’mizin ve dünyamızın çok daha yaşanabilir olmasını sağlarız” dedi.