Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), “Yeniden Yeşermek İçin Buradayız” sloganıyla büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlattı.BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) son günlerde ülke genelinde çıkan orman yangınlarının ardından elini taşın altına koyarak ağaçlandırma kampanyası başlattı.

2024 - 2026 dönemi 2 yıllık programlarında ele aldıkları 'Sürdürülebilirlik' konusunda önemli çalışmalar yapan BUSADER Federasyonu “Yeniden Yeşermek İçin Buradayız” sloganıyla, 6 ayda 5 orman 50 bin fidan hedefiyle yola çıktı. Federasyona bağlı tüm derneklerin aktif şekilde yer alacağı ağaçlandırma kampanyası ile ilk orman, yangınlardan çokça etkilenen Bursa’da gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken BUSADER Federasyonu daha önce de Mudanya’nın Göynüklü mahallesinde 10 bin fidanlık bir hatıra ormanı projesini hayata geçirmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan BUSADER Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, “Son zamanlarda gerek Bursa’da gerekse ülke genelinde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden etkilemiş durumda. Biz de BUSADER Federasyonu olarak bünyemizde faaliyet gösteren derneklerimizle bir araya geldik ve bu konuda ne yapabileceğimizi konuştuk. Elimizi taşın altına koyarak 50 bin fidan hedefiyle yola çıkıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.