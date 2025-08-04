Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz akşamlarında çocuklara unutulmaz anlar yaşatmak amacıyla hafta sonları “Kültürpark Çocuk Etkinlikleri” düzenleniyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eylül ayı sonuna kadar her Cumartesi ve Pazar günü 18.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklere tüm çocukları ve ailelerini davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları düzenlediği Kültürpark Çocuk Etkinlikleri ile çocukların yaz akşamlarını eğlenceli hale getiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik”te yarınlarımızın teminatı çocuklar ve gençlere yönelik faaliyetlerin çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Konya’da öğrencilerin Genç KOMEK, Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi, Bilim Merkezi gibi eğitim yuvalarında yaz boyunca düzenlenen etkinliklerle tatilin dolu dolu geçtiğini anımsatan Başkan Altay, “Kültürpark Çocuk Etkinliklerimizle de çocuklarımızın yaz tatiline renk katıyoruz. Şehrimizin merkezinde, güvenli ve eğlenceli bir ortamda evlatlarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte etkinliklerimize katılmaya, bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan çocuklar da çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirtirken; aileler Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Geleneksel halk oyunları gösterilerinden eğlenceli yarışmalara, müzikal tiyatro performanslarından sahne gösterilerine, çeşitli atölye çalışmalarından sürpriz hediyelere ve ikramlara kadar birçok etkinliğin yer aldığı program, çocuklar ve aileleri için keyifli bir buluşma noktası oluyor.

“Kültürpark Çocuk Etkinlikleri” Ağustos ve Eylül aylarında Cumartesi ve Pazar günleri 18-00-22.00 saatleri arasında Kültürpark’ta çocuklarla buluşacak.