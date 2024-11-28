Bursa'da toplamda 400 işyerinin olduğu iki Oto-Koop Sitesi'nin yetersiz gelmesi sebebiyle hem galerici esnafın, hem de Bursalıların ihtiyacına cevap verebilen yeni bir Oto-Koop için kollar sıvandı. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, konuyla ilgili ilk görüşmenin 19 Aralık'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da oto galerici esnafın uzun süredir gündeminde olan yeni yer arayışıyla ilgili konu yeniden gündeme geldi.

Herkes Duysun Medya'da Yavuz Gerçekçi ile Gerçek Sesler programına konuk olan Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, yeni sanayi sitesi ile ilgili gelişmeyi duyurdu.

Başkan Yanık, halihazırda iki tane Oto-Koop olduğuna dikkati çekerek, "Bunlar bize yetmiyor. Şu andaki mevcut sitelerin ikisini topladığında işyeri sayısı yaklaşık 400'ü buluyor. Daha önce de biz bu arayışı denedik ama başımıza gelmeyen kalmadı. Şu anki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, adaylığı sürecinde de bizlere uğramıştı. Projemizden bahsetmiştik. Konuyla ilgili ilk resmi görüşmeyi 19 Aralık'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapacağız" dedi.

Bursa'nın her şeyin ilki olduğunu vurgulayan Başkan Yanık, yeni projeyi AVM tarzında vatandaşın günlük hayatını da sürdürebilecek şekilde, sosyal donatı alanlarıyla planladıklarını anlattı.

Projelerinin hazır olduğunu ifade eden Başkan Yanık, projenin hayata geçmesiyle birlikte mevcut Oto-Koop'taki işyerlerinin de faaliyetine devam edeceğini söyledi.