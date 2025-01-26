Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, bankalara olan borç yükünün en büyüğü olan Ziraat Bankası'na 89 milyon liralık borcun tamamen kapatıldığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursaspor, ligin 17. haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 mağlup etti.

Bursaspor'un gollerini 83. Dakikada Furkan Özyapı, 89. Dakikada Musa Çağıran kaydederken bu sonuçla birlikte takım, puanını 43'e yükseltti.

Karşılaşma sonrası Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kritik virajda alınan 3 puanın camiaya büyük moral olduğunu söyledi.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1883536686786695440

Başkan Çelik, Miraç Kandili dolayısıyla da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulübün borçlarına yönelik önemli bir haberi de duyurdu.

Bursaspor'un bankalara olan borç yükümüzün en büyüğü olan Ziraat Bankası’na olan 89 milyon TL’lik borcu tamamen kapattıklarını açıklayan Başkan Çelik, camiaya hayırlı olmasını diledi.